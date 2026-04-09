Red Wings возобновит рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми

Первый рейс в Батуми из Нижнего Новгорода запланирован на 8 июня

Авиакомпания Red Wings с 8 июня возобновит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми. Полеты будут выполняться раз в неделю, сообщает ИА «Время Н» .

Самолеты будут отправляться из Нижнего Новгорода по понедельникам в 13:35. Обратный вылет из Батуми запланирован на тот же день в 08:20. Время в пути составит 3 часа 30 минут.

«Рейс снова свяжет столицу Поволжья с черноморским побережьем Грузии прямым перелетом и упростит поездки в Батуми для жителей Нижегородской области. Пассажиры смогут сэкономить время в пути и добираться без пересадок», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Батуми, расположенный на побережье Черного моря, остается востребованным направлением у российских туристов. Город известен Батумской крепостью, православными храмами XIX века, старым кварталом Чорохи, а также местной кухней и фестивалями.

