Red Wings возобновит рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми
Фото - © Sergey Riabsev/Wikipedia.org
Авиакомпания Red Wings с 8 июня возобновит прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми. Полеты будут выполняться раз в неделю, сообщает ИА «Время Н».
Самолеты будут отправляться из Нижнего Новгорода по понедельникам в 13:35. Обратный вылет из Батуми запланирован на тот же день в 08:20. Время в пути составит 3 часа 30 минут.
«Рейс снова свяжет столицу Поволжья с черноморским побережьем Грузии прямым перелетом и упростит поездки в Батуми для жителей Нижегородской области. Пассажиры смогут сэкономить время в пути и добираться без пересадок», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Батуми, расположенный на побережье Черного моря, остается востребованным направлением у российских туристов. Город известен Батумской крепостью, православными храмами XIX века, старым кварталом Чорохи, а также местной кухней и фестивалями.
