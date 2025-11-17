Речной транспорт Химок перевез более 75 тыс пассажиров за сезон

17 ноября в Химках завершился сезон речной навигации. Теплоход «850 лет Москве» совершил последние рейсы и отправляется на зимнюю стоянку. С начала сезона навигации речные трамваи перевезли свыше 75 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году маршрут «Химки» — «Северный речной вокзал» запустили 1 мая. Ежедневно теплоход «850 лет Москве» делал 8 рейсов. Комфортабельное судно имеет открытую верхнюю палубу под навесом и крытую нижнюю палубу, где расположены автоматы с едой и напитками и пассажирский салон.

«От Северного речного вокзала столицы до причала „Химки“ и обратно теплоход курсирует с 2022 года. Среди химчан речной вид транспорта пользуется популярностью. Теплоход — это отличная альтернатива автобусу и метро. Он не стоит в пробках и отправляется всегда строго по графику. В этом сезоне из-за благоприятных погодных условий речная навигация продолжилась до 17 ноября», — рассказал врио начальника управления по развитию территорий и инвестициям Айдар Закиров.

Теплоход вмещает до 150 пассажиров. Время в пути до столичного причала — 25 минут. Оплатить проезд на речном трамвайчике можно по карте «Тройка» или банковской картой в кассе причала. Стоимость билета — 230 рублей. Дети до 7 лет могут кататься на теплоходе бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.