«Ребята в балаклавах»: москвичи пожаловались на жесткий рейд по безбилетникам

Москвичи пожаловались на жесткий рейд по безбилетникам в автобусе

Жители севера Москвы пожаловались на «агрессивный» рейд по безбилетникам. При проверке билетов присутствовали люди в балаклавах, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел возле станции метро «Войковская». По словам очевидцев, вместо остановки на конечной автобус отправился на транспортную стоянку, после чего началась проверка билетов у пассажиров в присутствии полиции и людей в балаклавах.

На опубликованных кадрах видно, как контролеры и сотрудники полиции проводят досмотр автобуса с пассажирами. Часть силовиков работает в балаклавах.

«Всех шмонают как последних нарушителей. Что-то орут в громкоговоритель, слова не разобрала. Люди внутри автобуса стоят и никуда не едут. Кажется, их не выпускают. Что за устрашение людей?» — пожаловалась очевидец.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.