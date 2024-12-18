Развитие транспортной инфраструктуры обсудили в Мытищах

На очередном совещании по транспортному обслуживанию населения на территории Мытищ обсудили итоги работы по улучшению качества обслуживания пассажиров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что вчера состоялось знаковое событие — открытие Пироговского шоссе с четырехполосным движением и Мытищинской хорды (Виноградово — Болтино — Тарасовка), которая будет бесплатно работать в тестовом режиме до 1 января 2025 года.

«Эти изменения позволят значительно разгрузить транспортную инфраструктуру», — подчеркнула Юлия Олеговна.

Директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков отметил, что с каждым годом пассажиропоток в Мытищах растет — на сегодняшний день он составляет 73,3 тысячи человек в день.

За последнее время в городском округе были проведены следующие мероприятия по улучшению качества обслуживания пассажиров:

С 20 ноября маршрут № 18К «ул. Индустриальная — ст. Мытищи — Расчетный центр» продлен до ЖК «Мытищи Парк», а количество автобусов увеличено на 8 единиц.

Увеличено количество подвижного состава на маршруте № 1. Теперь рейсы выполняют 14 автобусов

Изменено расписание движения по муниципальному маршруту № 2: изменено время от остановочного пункта «ул. Рабочая» с 16:05 на 16:15 для удобства сотрудников ММЗ

Согласованы схемы и расписания движения подвоза сотрудников АО «Метровагонмаш» четырьмя служебными автобусами по маршруту «ст. Мытищи — КПП Ярославское шоссе» и обратно с выполнением 26 рейсов.

С 12 декабря на маршруте 1294К добавлен 1 автобус.

В декабре проведена замена автобуса на маршруте № 333. Также в течение двух месяцев планируется разделить маршрут № 314 на несколько отдельных: «мкр. Пироговский — Москва (м. Медведково)», «ст. Мытищи — Москва (м. Медведково)», «ЖК „Императорские Мытищи“ — Москва (м. Медведково)».

До 15 февраля 2025 года будет изменена схема смежного межрегионального маршрута № 314 «ст. Мытищи — Москва (м. Медведково)» с организацией заезда к остановочному пункту «Беляниново» при движении автобусов в сторону Москвы.

Работа по улучшению транспортного обслуживания продолжается. Следующая встреча запланирована на начало февраля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.