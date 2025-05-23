Разметку почти 5 тыс пешеходных переходов восстановили на дорогах Подмосковья

Дорожные службы Московской области восстановили разметку 4,7 тыс. пешеходных переходов на региональных и муниципальных дорогах. Работы проводятся в рамках третьего цикла летнего содержания, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники проводят основные работы: в приоритетном порядке восстанавливают разметку. На региональной сети обновили 3 тысячи км линейной разметки и разметку 1,8 тысячи пешеходных переходов, а на муниципальных дорогах восстановили разметку 2,9 тыс. переходов и 1,2 тыс. км линейной разметки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Также специалисты на региональных и муниципальных дорогах провели мойку 1,5 тыс. км ограждений, 4,6 тыс. км тротуаров и 23 тыс. км проезжей части, а также окосили траву на протяжении 12 тыс. км полос отвода.

Помимо традиционных летних уборочных работ специалисты ремонтируют дефекты покрытия на проезжей части, светофоры, линии освещения, ограждения, знаки и искусственные неровности. Качество проведенных работ контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.