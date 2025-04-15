Разметку для парадной техники начали наносить в центре столицы

На центральных улицах Москвы рабочие начали наносить временную разметку для репетиций и парада Победы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, разметку наносят на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади, там сделают шесть полос длиной 1084 м каждая.

«Кроме того, желтые линии появятся на пересечении Тверской и Моховой улиц и на Манежной площади», — добавил вице-мэр.

По его словам, данная разметка будет ориентиром при движении военной техники на репетициях и параде Победы. Эти работы проводятся по ночам, для этого частично ограничивают движение транспорта.

Водителей попросили быть внимательнее на указанных участках столичных улиц.

Парад Победы ежегодно проводится в Москве на Красной площади в честь окончания Великой Отечественной войны. На него приглашают ветеранов ВОВ и зарубежные делегации. Репетиции парада обычно проходят в апреле и мае.