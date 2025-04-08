Расширят до 4 полос: Рублево-Успенское шоссе в Подмосковье реконструируют

В ближайшее время начнется масштабная реконструкция одной из самых загруженных подмосковных трасс — Рублево-Успенского шоссе, на эти цели из бюджета Московской области выделят порядка 1,6 млрд рублей. Заказчик работ — региональная дирекция дорожного строительства, сообщает MSK1.ru .

Согласно данным на сайте госзакупок, первоначально контракт на выполнение работ был заключен с «Региональной строительной компанией» (РСК) — подрядчиком, имеющим опыт строительства скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург и реконструкции аэропортов Внуково и Пулково.

Летом 2024 года на трассе уже появились информационные баннеры о предстоящих работах, а их завершение планировалось на I квартал 2027 года. Однако в феврале 2025 года областная дирекция дорожного строительства в одностороннем порядке расторгла контракт с РСК. Уже в марте на сайте госзакупок появился новый тендер на выполнение этих работ. В настоящее время подрядчик еще не выбран.

Непосредственно на реконструкцию Рублево-Успенского шоссе выделено 1,4 млрд рублей. Работы будут проводиться в три этапа. Первый этап охватывает пересечение шоссе с Рублевским проездом, на него будет потратят около 151,4 млн рублей. Второй этап затронет район пересечения трассы А-106 с Подушкинским шоссе — 366,5 млн рублей. Третий этап пройдет на пересечении с Ильинским подъездом, его стоимость составит 928,4 млн рублей.

В рамках проекта трассу расширят до 2-4 полос в каждом направлении, что должно значительно ее разгрузить. Параллельно строителям предстоит масштабная работа по переносу подземных коммуникаций — кабелей связи, водопроводных сетей, газопроводов и канализационных систем.

Особое внимание уделят инфраструктуре и благоустройству. Появятся современные автобусные остановки, будет обустроено новое освещение, проложены ливневые стоки. Экологическая составляющая проекта включает озеленение 2,69 га земли, рекультивацию еще 3,5 га и восстановление 0,8 га вырубленных зеленых насаждений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.