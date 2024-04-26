Расписание поездов «Аэроэкспресс» в Шереметьево изменится 29–30 апреля

В связи с проведением плановых работ на железной дороге 29–30 апреля в первой половине дня не будет некоторых рейсов поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Аэроэкспресс».

С 12:30 аэроэкспрессы будут курсировать в аэропорт по обычному графику каждые 30 минут, из аэропорта — с 11 часов.

Добраться в аэропорт во время паузы в движении поездов можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Автобусы курсируют каждые 10 минут с 5:10 до 23:40 в сторону аэропорта и с 5:55 до 0:25 из аэропорта. Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки — 20 минут.

Пассажирам нужно ознакомиться с графиком аэроэкспрессов перед поездкой.

Узнать актуальную информацию о расписании движения поездов и экспресс-автобусов можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.