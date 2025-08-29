Расписание ряда пригородных поездов Савеловского направления изменят в сентябре

Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления МЖД изменится в сентябре в связи с работами по капитальному ремонту платформы на станции Большая Волга. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Технологические окна назначены с 11:40 до 15:40 в течение всего месяца, за исключением выходных дней. На период работ будет приостанавливаться движение по 2 пути, что повлияет на расписание.

В частности, несколько электричек все дни ремонта будут курсировать по укороченным маршрутам — от или до Лобни: № 6134 сообщением Кубинка — Большая Волга, № 6235 Большая Волга — Голицыно, № 6914 Москва — Дубна и № 6259 Дубна — Голицыно. 9, 10 и 12 сентября два поезда № 6170 Голицыно — Вербилки и № 6247 Вербилки — Голицыно проследуют от или до Дмитрова. 16, 18, 19, 22, 24 сентября поезда № 6916 Москва — Дмитров и № 6201 Дмитров — Звенигород — также от или до Лобни.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.