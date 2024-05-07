Расписание ряда пригородных поездов на Казанском направлении изменится до 10 мая

Расписание некоторых пригородных поездов на Казанском направлении МЖД изменится 6–10 мая в связи с развитием инфраструктуры на станциях Раменское и перегоне Раменское — Бронницы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На Казанском направлении технологические «окна» назначены 6 — 9 мая с 22:40 до 4:40, преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в дневное время и часы «пик». На станции Раменское железнодорожники проведут подготовку земляного полотна для укладки стрелочных переводов, на перегоне Раменское — Бронницы будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения. На период работ у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда временно выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.