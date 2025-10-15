Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления изменят с 15 октября

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 15 октября в связи с началом работ по капитальному ремонту 1 главного пути на перегоне Черусти — Ильичев. Всего планируется обновить 3,3 км пути, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Технологические «окна» назначены с 12:00 15 октября до 00:00 16 октября, а также в те же часы 18-19, 22-23, 25–26 октября. Железнодорожники проведут полный цикл ремонтно-путевых работ, для чего подготовлены необходимые материалы и техника. На период работ будет приостанавливаться движение по 1 пути.

В связи с этим в расписание внесены корректировки: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок, ряд электричек проследуют по укороченным маршрутам, несколько поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.