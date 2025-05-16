Расписание ряда поездов Казанского и Рижского направлений изменится в мае

В связи с развитием инфраструктуры в мае изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского и Рижского направлений. На станциях Черусти и Новоиерусалимская уложат новые стрелочные переводы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» на станции Черусти назначены с 8:10 19 мая до 18:10. На период работ будет приостанавливаться движение поездов по одному пути. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены существенные корректировки.

На станции Новоиерусалимская технологические «окна» назначены с 22:00 21 мая до 8:00 22 мая. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.