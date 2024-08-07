Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 6 августа

В связи с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры на участке между Зеленоградом-Крюково и Москвой (Ленинградский вокзал) с 6 августа по 8 сентября 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

С 6 августа на участке Зеленоград-Крюково — Москва и Москва — Тверь часть поездов будет отменена, часть — проследует укороченным маршрутом.

С 11 августа пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены. Интервалы движения после 23:00 и до 7:00 частично увеличены до 20 минут.

Сокращено время работы для поездов из центра: последний поезд в сторону центра с Зеленограда-Крюково отправится в 23:57.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте МТППК в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.