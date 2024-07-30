Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 1 и 6 августа

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ для обслуживания железнодорожной инфраструктуры 1 и 6 августа 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пригородные поезда на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково, Москва — Клин, Москва — Подсолнечная и Тверь — Бологое будут ходить по измененному расписанию. Часть поездов будет отменена, часть — проследует с отменой остановок. По маршруту Москва — Тверь назначен дополнительный поезд.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.