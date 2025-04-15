Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится с 17 апреля

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД, курсирующих в Московской и Калужской областях, изменится с 17 апреля на период проведения капитального ремонта 1 главного пути на участке Бекасово-1 – Латышская. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» по 48 часов назначены с 00:05 17 апреля до 00:05 19 апреля, а также в те же часы 21-23, 24-26, 28-29 апреля, в будние дни. Железнодорожники проведут полный цикл путевых работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладка новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, укладку и сварку пути с последующей выправкой и отделкой. В работах будет задействована необходимая техника, в том числе разборочные и укладочные краны, щебнеочистительные и рельсосварочные машины, выправочные комплексы. Всего планируется отремонтировать 7,3 км пути.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям, что отразится на расписании пригородных поездов преимущественно дальних маршрутов. В частности, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, ряд поездов проследует по укороченному маршруту, несколько электричек временно выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.