Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится на выходных

Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится в предстоящие выходные в связи с работами на станциях Москва-Пассажирская-Киевская и Москва-Сортировочная-Киевская по переключению на цифровую систему управления движением. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Технологические «окна» назначены с 5:30 7 сентября до 4:30 9 сентября. В этот период железнодорожники проведут подключение напольных устройств автоматики, замену и установку программного обеспечения. На период работ на станциях будут временно закрываться пути.

Внимание пассажиров обратили на то, что в расписание внесены существенные корректировки. Пригородные поезда будут курсировать от или до станции Аминьевская. Некоторые поезда проследует до Апрелевки, ряд поездов выведены из графика.

Все рейсы от и до терминала Внуково будут выведены из расписания. График движения МЦД-4 сохранен в полном объеме.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.