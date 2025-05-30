Расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится 1–6 июня

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится 1–6 июня в связи с плановыми работами по замене стрелочных переводов на двух станциях — Латышская и Нара. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На станции Латышская работы будут проводиться 1–3 июня с 21:30 до 7:30. В этот период на участке Латышская — Ворсино движение поездов будет организовано по соседнему пути в обе стороны. В связи с этим у некоторых поездов дальних маршрутов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

На станции Нара технологическое «окно» назначено 5–6 июня с 21:20 до 7:20. На время работ движение на участке Бекасово — Нара будет осуществляться в реверсивном режиме, что также отразится на расписании поездов дальних маршрутов.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.