Расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 25 мая

Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 25 мая в связи с развитием инфраструктуры на станциях Воскресенск и Раменское. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, на станции Воскресенск с 2:00 25 мая до 2:00 27 мая будут проводиться работы по капитальному ремонту пути. Движение поездов на участке Виноградово — Воскресенск организуется по соседним путям.

На станции Раменское технологические «окна» назначены 27–31 мая, 1-4, 7-11 и 14-16 июня с 22:40 до 4:30, преимущественно в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в дневное время и часы пик. В этот период железнодорожники уложат несколько новых стрелочных переводов.

В связи с работами на двух станциях внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда временно выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.