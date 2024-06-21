Расписание пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится с 25 июня в связи с капитальным ремонтом третьего главного пути на участке Пушкино-Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Работы будут проводиться по принципу «закрытый перегон», что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большие объемы за короткий период времени. Технологические «окна» назначены преимущественно в ночные часы, выходные, а в будние дни в дневное время, чтобы сохранить объемы перевозок в утренние и вечерние «часы пик». На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание: у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, часть пригородных поездов дальних маршрутов временно выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам, которые необходимы для обеспечения безопасности и надежности перевозок. С актуальными изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.