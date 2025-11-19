Расписание пригородных поездов изменится в Подмосковье 22 и 23 ноября

Изменения в расписании пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги произойдут 22 и 23 ноября 2025 года в связи с ремонтно-путевыми работами в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В указанные даты часть пригородных поездов на участке Москва – Тверь – Москва будет отменена на всем маршруте. Некоторые поезда проследуют с отменой отдельных остановок, другие — по укороченным маршрутам или по измененному расписанию.

Пригородные поезда № 6792 и 6791 на участке Тверь – Лихославль – Тверь будут полностью отменены.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Актуальное расписание и возможность приобретения билетов доступны также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

О проведении ремонтных работ и корректировке расписания сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.