Расписание пригородных поездов Горьковского и Павелецкого направлений изменится с 7 июня

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского, Павелецкого направлений, в том числе аэроэкспрессов и МЦД-4, Большого кольца МЖД изменится с 7 июня в связи с развитием инфраструктуры на станциях Кусково, Бекасово Сортировочное, перегонах Бирюлево-Товарная — Домодедово, Усады-Окружные — Детково. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, 7 июня с 02:20 до 02:20 9 июня на перегоне Бирюлево-Товарное — Домодедово будут проводиться ремонтные работы, на время которых будет приостанавливаться движение по 1 пути. Пропуск поездов организуется по соседнему пути в реверсивном режиме. В связи с этим в расписание пригородных электропоездов внесены изменения. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов выведены из расписания. Аэроэкспрессы станут курсировать реже обычного.

9 июня на станции Бекасово-Сортировочное Большого кольца МЖД с 7:30 до 17:30 железнодорожники заменят стрелочный перевод. В этот период 4 пригородных поезда не проследуют на участке Апрелевка — Кресты, 2 поезда выведены из расписания.

10:11 июня с 6:00 до 10:00 на перегоне Детково — Усады-Окружные Большого кольца МЖД будут проводиться ремонтно-путевые работы, а также переустройство контактной сети в рамках строительство железнодорожной инфраструктуры на станции Усады-Окружные к новому контейнерному терминалу. На период работ внесены корректировки в расписание: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, 4 поезда выведены из расписания.

12 июня с 01:00 до 8:00 13 июня, а также 14 июня с 01:00 до 6:00 15 июня на станции Кусково Горьковского направления МЖД железнодорожники обновят программное обеспечение системы управления движением поездов. Движение поездов на участке Железнодорожная — Нижегородская будет организовано по соседним путям В связи с этим у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, часть поездов проследует по укороченному маршруту, ряд поездов временно выведены из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.