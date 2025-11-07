Расписание пригородных поездов двух направлений МЖД изменится 7–9 ноября

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского и Горьковского направлений МЖД, в том числе МЦД-4, изменится 7–9 ноября в связи с проведением работ по замене стрелочных переводов на станциях Латышская и Лесной городок. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на станции Латышская работы будут проводиться 7–8 ноября с 23:50 до 7:30. На период работ движение поездов на участке Латышская — Ворсино организуется по соседнему пути в реверсивном режиме, что отразится на расписании.

На станции Лесной городок технологическое «окно» назначено 8–9 ноября с 22:55 до 5:55. На время работ будут временно закрываться участки путей, движение организуется по соседним путям.

В связи с этим внесены корректировки в расписание: у некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.