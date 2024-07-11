Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД изменится с 12 июля

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений МЖД, а также МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов изменится с 12 июля в связи с развитием инфраструктуры на станциях Фили МЦД-1 и Можайск, перегонах Москва-Товарная-Курская — Люблино-Сортировочное, Талдом — Лебзино, а также строительством путепровода к мелькомбинату, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, с 23:00 12 июля до 11:00 13 июля, а также с 22:40 13 июля до 10:40 14 июля назначены технологические «окна» на станции Фили. На время работ поочередно будет приостанавливаться движение по 2 и 1 главным путям. Одновременно будут вестись работы по строительству путепровода к мелькомбинату между остановочными пунктами Москва-Сити и Беговая, где производится устройство специальных инженерных конструкций, необходимых для надвижки пролетных строений. На время работ временно будет приостанавливаться движение по 2 главному пути на участке Фили — Москва-Бутырская, а поезда станут следовать по соседним путям. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченным маршрутам, несколько электричек выведут из расписания.

На перегоне Москва-Товарная-Курская — Люблино-Сортировочное 12–14 июля в период с 21:00 до 5:00 пройдут ремонтно-путевые работы на 1 главном пути. Движение поездов будет организовано по соседним путям, что также отразится на расписании. Поезда МЦД-2 будут курсировать с увеличенным интервалом от и до Курского вокзала, а также от и до Царицыно. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

На станции Можайск и однопутном перегоне Талдом — Лебзино с 15 по 31 июля, за исключением выходных дней, будут вестись работы по модернизации объектов энергообеспечения. Так, на станции Можайск технологические «окна» назначены в дневное время — с 12:10 до 14:20, движение поездов на перегоне Бородино — Дорохово будет организовано по одному пути в реверсивном режиме, что отразится на расписании некоторых поездов дальних маршрутов. На перегоне Талдом — Лебзино — с 10:30 до 14:30. В связи с этим ряд поездов проследует по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.