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Расписание поездов на Савеловском направлении изменится в марте

В связи с проведением ремонтно-путевых работ на Московской железной дороге изменится график движения пригородных поездов Савеловского направления. Пассажирам, использующим пересадочные маршруты при отправлении со станции Савелово до станций Калязин, Углич и Сонково необходимо планировать свои поездки заранее. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 марта 2025 года — в связи с отменой пригородного поезда № 6351 сообщением (Савелово — Москва) будет нарушен пересадочный маршрут с пригородным поездом № 6273 сообщением (Сонково — Савелово) отправлением со станции Сонково в 07:20 и прибытием на станцию Савелово в 11:15.

6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 марта 2025 года — в связи с отменой пригородного поезда № 6346 сообщением (Москва — Савелово) будет нарушен пересадочный маршрут с пригородным поездом:

№ 6628 (Савелово — Калязин) отправлением со станции Савелово в 12:05

(7, 14, 21, 28 марта 2025 г.);

№ 6624/6623 (Савелово — Углич) отправлением со станции Савелово в 12:05 (6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 марта 2025 г.).

Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.