Расписание поездов на Казанском направлении изменится 9–13 июня

9–11 и 13 июня для работ по врезке путевого поста на участке Гжель-Куровская будет скорректирован график движения поездов на Казанском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

9 и 10 июня с 8:40 до 16:40, 11 июня с 11:00 до 13:00, 13 июня с 10:05 до 12:05 будут закрыты некоторые пути на участке Куровская — Гжель. Поезда проследуют здесь в реверсивном режиме. Будет скорректировано расписание и набор остановок у поездов Казанского направления, некоторые составы проследуют сокращенным маршрутом от/до станции Гжель.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.