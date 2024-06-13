Расписание поездов Курского, Рижского и Казанского направлений МЖД изменится в июне

Расписание некоторых пригородных поездов Курского, Рижского и Казанского направлений МЖД, а также МЦД-2 изменится с 15 и 17 июня в связи с развитием инфраструктуры на станции Царицыно и перегоне Виноградово — Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Так, на станции Царицыно технологические «окна» назначены 15,16 июня с 1:00 до 7:00. В этот период железнодорожники проведут выправку и балластировку 2 главного пути. Движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршрутах, ряд электричек проследуют по укороченному маршруту, часть поездов выведут из расписания. Поезда МЦД-2 временно не будут курсировать между Москвой и Подольском.

На перегоне Виноградово — Воскресенск ремонтно-путевые работы будут проводиться 17–19 июня в интервале с 12:10 до 15:10. Движение поездов на перегоне Фаустово — Воскресенск будет организовано по одному пути в реверсивном режиме, что также отразится на графике. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, 4 поезда, курсирующие между Москвой и станцией Голутвин, Фаустово и Виноградово, выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.