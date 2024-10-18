Расписание поездов Курского и Рижского направлений изменится в выходные

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится в предстоящие выходные в связи с проведением завершающего этапа ремонтно-путевых работ на станции Люблино-Сортировочное. Всего в этом году на участке Москва-Курская — Люблино-Сортировочное — Царицыно проведен капитальный ремонт 6 км пути. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, технологические «окна» назначены с 23:40 до 5:40 18–20 октября. На период работ будет временно приостанавливаться движение по 1 главному пути на перегоне Люблино-Сортировочное — Царицыно.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание пригородных поездов внесены существенные корректировки. Поезда МЦД-2 из Нахабино будут курсировать до Курского вокзала, а из Подольска — до Царицыно. Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, несколько поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.