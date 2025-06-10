Расписание поездов Курского и Рижского направлений изменится 15 июня

Расписание некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений МЖД, в том числе МЦД-2, изменится 15 июня в связи с работами по замене стрелочного перевода на станции Тушино в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Технологическое «окно» назначено с 00:20 до 10:20, на период которого движение поездов на участке Подмосковная — Павшино будет организовано в реверсивном режиме.

Обращаем внимание пассажиров, что в расписание внесены существенные корректировки. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Поезда МЦД-2 со стороны Подольска будут курсировать до Курского вокзала. Со стороны Нахабино — большая часть электричек временно выведена из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.