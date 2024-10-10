Расписание поездов Курского и Рижского направлений изменится 11–12 октября

Расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится 11–12 октября в связи с проведением ремонтно-путевых работ на станции Люблино-Сортировочное. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, технологические «окна» назначены с 23:20 до 5:20. На период работ будет временно приостанавливаться движение по 1 главному пути станции.

В расписание пригородных поездов внесены корректировки. Поезда МЦД-2 из Нахабино будут курсировать до Курского вокзала, а из Подольска — до Царицыно. Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, несколько поездов выведены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.