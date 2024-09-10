Расписание поездов Ярославского направления МЖД изменится с 11 сентября

Расписание некоторых пригородных поездов Ярославского направления МЖД изменится с 11 сентября по 11 октября в связи с проведением капитального ремонта пути на нескольких участках Северной железной дороги, которая граничит со столичной магистралью. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На период работ внесены корректировки в расписание пригородных поездов преимущественно дальних маршрутов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов будут курсировать по укороченному маршруту. Ряд электричек между Москвой и станциями Пушкино, Софрино и Сергиев Посад временно выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.