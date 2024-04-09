Расписание поездов изменится на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях

10 апреля для работ по смене стрелочного перевода на станции Катуар будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

С 0:40 до 10:40 на 10 часов будет закрыт I главный путь на Москву на участке Лобня — Икша. Поезда проследуют по пути из Москвы.

Маршруты некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений будут укорочены от/до Белорусского и Савеловского вокзалов, интервал движения поездов на диаметр увеличится до 15-20 минут.

На Белорусском направлении интервал движения частично возрастет до 10 минут.

На Савеловском направлении значительная часть поездов дальнего пригорода будет выведена из расписания. Интервал движения электропоездов из дальнего пригорода увеличится до 1 часа, некоторые составы проследуют от/до станции Лобня.

На участке Лобня — Савеловский вокзал интервал движения увеличится до 15 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании АО «Центральная ППК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.