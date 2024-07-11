Расписание поездов изменится на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях

С 12 по 14 июля для работ по реконструкции станции Тестовская будет скорректирован график движения пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

С 23:00 до 11:00 12–13 июля закрывается 2 путь на станции Фили, 13–14 июля — 1 путь.

На Белорусском направлении: после 19:00 интервалы движения увеличатся до 15 минут, после 22:00 — до 1 часа, до 10:30 в субботу и воскресенье — до 30—40 минут. Часть поездов дальнего пригорода Белорусского направления выведена из расписания. Некоторые электропоезда со стороны Одинцово проследуют от/до станции Фили и Белорусского вокзала.

На Савеловском направлении: интервал движения частично увеличится до 20 минут. Часть поездов проследует от/до Савеловского вокзала.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.