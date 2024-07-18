Расписание поездов Аэроэкспресс до аэропорта Шереметьево изменится 20–21 июля

В связи с проведением плановых работ на железной дороге 20–21 июля между некоторыми рейсами поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево и обратно будет увеличен интервал до одного часа. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Добраться в аэропорт Шереметьево также можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино».

Автобус № 1195 курсирует до терминалов В и С каждые 8 минут, № 1195D — до терминала D каждые 15-20 минут. Время в пути — около 20 минут по платной трассе М-11.

Пассажиров просят быть внимательными и заранее уточнять расписание перед поездкой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — отметил Воробьев.