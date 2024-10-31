Расписание общественного транспорта Подмосковья изменят в предстоящие праздники

В предпраздничные и праздничные дни, — 2, 3 и 4 ноября, — изменится расписание общественного транспорта Московской области. С 5 ноября общественный транспорт региона будет работать по расписанию рабочего дня, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В субботу, 2 ноября, автобусы будут работать по расписанию пятницы. В праздничные дни, 3 и 4 ноября, по расписанию субботы и воскресенья соответственно. Всего в праздничные дни на маршрутах будут работать более 6,5 тыс. автобусов, из них более 4 тыс. — автобусы „Мострансавто“», — отмечают в ведомстве.

Также изменится расписание пригородных поездов, курсирующих в Подмосковье. В пятницу, 1 ноября, электрички будут ходить по расписанию четверга, 2, 3 и 4 ноября — по расписанию пятницы, субботы и воскресенья соответственно.

В эти дни для пассажиров ЦППК назначит дополнительные экспрессы на Казанском, Киевском, Курском, Савеловском, Ярославском и Горьковском направлениях.

С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайтах перевозчиков, остановочных пунктах, а также на авто и ж/д станциях и вокзалах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.