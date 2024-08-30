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Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится на выходных

31 августа — 1 сентября для работ по капитальному ремонту пути на участке от станции Поклонной до Очаково и Солнечной будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В эти дни будет закрываться 1 главный путь из Москвы на участке Поклонная — Солнечная. От Поклонной до Солнечной поезда МЦД будут следовать по пути на Москву.

На Киевском направлении часть поездов МЦД выведена из расписания, часть проследует укороченным маршрутом со стороны Апрелевки до станций Солнечная, Переделкино, у части скорректированы остановки.

Для проезда можно воспользоваться поездами дальнего пригорода, следующими по 3 и 4 пути с остановками на Киевском вокзале и станциях Минская, Аминьевская, Очаково, Переделкино, Апрелевка.

В течение дня на некоторых станциях (Мещерская, Матвеевская) интервал движения увеличится до 1-1,5 часов.

На центральном участке D4 часть поездов выведена из расписания, интервалы движения увеличатся до 50 минут.

На Горьковском направлении некоторые электропоезда проследуют укороченным маршрутом от/до станций Площадь трех вокзалов, Минская. Интервал движения в течение дня увеличится до 20 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.