Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится в выходные дни июня

Из-за ремонтных путевых работ по выходным дням июня будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

С 6:50 15 июня до 6:50 17 июня и в то же время 22–24 июня и 29 июня — 1 июля пройдут работы по модернизации инфраструктуры между станциями Сходня и Химки.

В связи с этим изменится график движения диаметральных поездов на МЦД-3.

В указанные даты в течение дня интервалы движения поездов частично увеличатся до 30 минут. Из-за отмен последних поездов МЦД сокращен режим работы с Ипподрома в сторону Зеленограда-Крюково.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.