Расписание МЦД-3 и поездов Казанского направления изменится в июне–июле

До конца июня и 1–2 июля для работ по модернизации инфраструктуры на станции Раменское и в дальнем пригороде будет изменен график движения пригородных поездов на Казанском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В это время будет время работы диаметральных поездов от Ипподрома до Зеленограда-Крюково будет сокращено. Первые рейсы в этом направлении выведены из расписания. Скорректировано расписание поездов дальнего пригорода, некоторые из них проследуют только от/до Раменского.

Часть электропоездов от станций Куровская, Гжель выведена из расписания, у части изменены остановки.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.