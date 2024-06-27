Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 28–30 июня

28–30 июня для работ по модернизация инфраструктуры на станции Царицыно будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

28 июня днем с 13:00 до 19:00 будет закрыт 4 главный путь, 28 июня с 22:00 до 4.00 29 июня и 29 июня с 22.00 до 4.00 30 июня — 1 главный путь на станции Царицыно.

28 июня с 11:00 до 19:00 интервалы движения частично увеличены до 24 минут.

28-го и 29-го после 20:00 на Курском и Рижском направлениях часть поездов выведена из расписания, часть проследует укороченным маршрутом от/до Царицыно и от/до Курского вокзала и Люблино.

На Рижском направлении и на участке от Подольска до Царицыно интервалы движения увеличатся до 20—30 минут, от/до Курского вокзала — до 1 часа. Сокращено время следования последних поездов.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.