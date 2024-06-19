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Расписание на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 21–24 июня

21–24 июня для работ по модернизация инфраструктуры на станции Царицыно будет скорректирован график движения пригородных поездов на D2, Курском и Рижском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

С 2:00 21 июня по 2:00 24 июня на 72 часа будут закрыты 3 и 5 пути на станции Царицыно.

С 5:20 до 9:30 интервал движения будет частично увеличен до 12-18 минут. Некоторые поезда проследуют от/до Курского вокзала и Люблино.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦПП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.