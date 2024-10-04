Расписание на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменится с 4 октября

С 4 по 6 октября для работ по строительству станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 23:00 4 и 5 октября до 7:00 5 и 6 октября будет закрыт 2 главный путь на участке от Савеловского вокзала до Бескудниково и на станции Бескудниково.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7:30 интервалы движения частично увеличены до 20 минут, скорректирован режим остановок. Часть поездов проследует без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино.

На Савеловском направлении интервалы движения после 19:00 увеличатся до 15 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станции Лобня, Бескудниково.

На Белорусском направлении после 22:30 интервалы движения увеличены до 20-30 минут, часть поездов в вечернее время проследует до Белорусского вокзала.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.