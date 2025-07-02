Глава Серпухова вместе с депутатом Государственной Думы поздравили лучших выпускников

1 июля Глава Серпухова Алексей Шимко вместе с депутатом Государственной Думы Александром Коганом поздравили лучших выпускников: победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, медалистов, тех, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Достижения ребят — это результаты упорного труда, таланта и целеустремленности. Спасибо родителям и учителям, которые были рядом на каждом этапе этого сложного пути и помогли добиться успеха.

Мероприятие прошло в ДК «Россия» г. Серпухова.

«Удачи в поступлении и реализации самых амбициозных планов. Помните, наш наукоград всегда ждёт вас среди своих лучших специалистов. Вперед к новым вершинам.» — поздравил Алексей Шимко.

В этом году в г. о. Серпухов 14 стобалльников. Это впечатляющий результат, говорящий о высоком качестве образования в нашем округе и огромном потенциале нашей молодежи.

Для меня была большая честь лично поздравить ребят покоривших вершину знаний, набравших 100 баллов на Едином государственном экзамене. Значение таких побед трудно переоценить — они открывают двери в лучшие вузы страны и задают высокую планку для будущих поколений. Я был рад вручить каждому из них Благодарственное письмо и подарок. От всей души поздравляю наших Героев — прокомментировал депутат Госдумы Александр Коган.