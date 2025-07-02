Более тысячи абитуриентов подали заявления в королевский Технологический университет за неделю

Технологический университет имени А. А. Леонова в Королеве традиционно пользуется популярностью у выпускников школ Подмосковья и других регионов России, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Не стала исключением и нынешняя приемная кампания — только за первую неделю работы в приемную комиссию поступило 1150 заявлений от ребят, желающих учиться в вузе.

В этом году королевский вуз принимает студентов на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, а также среднего профессионального образования. Выбор направлений большой — университет включает институты ракетно-космической техники и технологии машиностроения, инфокоммуникационных систем и технологий, проектного менеджмента и инженерного бизнеса, международного и дистанционного образования, дополнительного образования.

В составе университета 29 кафедр, в том числе созданные в партнерстве с крупными предприятиями ракетно-космического и оборонно-промышленного комплекса, а также организациями-лидерами приоритетных отраслей экономики.

По итогам первой недели по количеству поданных заявлений лидируют направления высшего образования — 600 желающих поступить. Программы СПО отстают, но не намного — получить среднее профобразование и рабочую профессию хотят 550 ребят.

Приемная кампания продолжается, один из сильнейших вузов Подмосковья ждет ребят, которые хотят получить качественные знания, реализовать себя в интересной профессии, найти работу в крупных предприятиях и быть полезными своему региону и стране.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.