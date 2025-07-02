Благоустройство дворов продолжается в Балашихе

сегодня в 16:04

Благоустройство дворовых территорий продолжается в городском округе Балашиха. Из 14 дворов, запланированных к модернизации в 2025 году, три уже вышли на финальную стадию работ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы завершены на дворовых территориях домов 7, 7а, 9 по улице Юбилейной, у дома 12б по улице Пионерской и у дома 4 по Саввинскому шоссе.

На этих участках полностью обновлены проезды и тротуары, устроены новые пешеходные коммуникации, организованы дополнительные парковочные пространства. Подготовлены основания под установку детского игрового и спортивного оборудования, а также выполнены работы по озеленению.

Следующим этапом установят игровое и спортивное оборудование. Завершение всех работ на детских площадках запланировано до 30 сентября 2025 года.

Благоустройство дворовых территорий направлено на повышение качества жизни жителей, создание безопасной и современной городской инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.