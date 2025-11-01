сегодня в 18:24

Расписание движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 2–4 ноября

С 00:05 2 ноября до 2:45 5 ноября для ремонтных путевых работ на участке Химки — Ховрино будет скорректирован график движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Последний поезд МЦД со станции Зеленоград-Крюково отправится в 23:02, с Ипподрома — в 23:22. Интервалы движения по станции Митьково частично увеличатся до 30 мин.

На Казанском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 15-20 минут. Часть поездов проследует укороченными маршрутами от/до станции Люберцы-1. У некоторых поездов дальнего пригорода будет скорректирован набор остановок.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.