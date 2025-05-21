Расписание движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 23–25 мая

23–25 мая для проведения ремонтных путевых работ будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-3 и Казанском направлении, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 20:00 23 мая до 02:00 26 мая будет закрыт 2 главный путь, на участке от Митьково до Останкино (соединительный участок МЦД-3).

На соединительном участке МЦД-3 и станции Митьково в период производства работ поезда МЦД-3 проследуют с интервалом 40 минут.

Сокращен режим работы поездов МЦД:

23, 24 и 25 мая последний поезд в сторону Ипподрома отправится со станции Митьково в 0:43. В сторону Зеленограда-Крюково — в 0:12;

На Казанском направлении в период закрытия интервал движения поездов будет частично увеличен до 20 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.