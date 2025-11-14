сегодня в 17:26

Расписание движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 14-17 ноября

С 23:00 14 ноября до 05:00 17 ноября для ремонтных путевых работ на станции Зеленоград-Крюково будет скорректирован график движения поездов на D3 и Казанском направлении, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В это время будет закрыт 3 путь на станции Зеленоград-Крюково.

Последний поезд МЦД со станции Зеленоград-Крюково отправится в 23:26, с Ипподрома — в 23:22.

На Казанском направлении интервалы движения поездов в выходные дни будут частично увеличены до 15 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.