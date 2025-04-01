Расписание движения поездов Ленинградского направления изменится в апреле

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково с 1 по 11 и с 14 по 30 апреля 2025 года изменится расписание движения поездов МЦД-3 Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ранним утром и поздним вечером часть пригородных поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будет отменена. Интервалы движения после 23:00 частично увеличены до 20 минут.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.