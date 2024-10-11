Расписание движения поездов Ленинградского направления изменится с 11 октября

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В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры ОЖД на участке Тверь — Бологое изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД на участке Москва Пассажирская — Бологое 11 октября и с 14 по 17 октября 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Москва — Клин будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Зеленоград-Крюково — Тверь будет отменена на всем маршруте, а часть — проследует с отменой остановок.

С изменениями расписания движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.