Расписание движения поездов Ленинградского направления изменится 22 ноября

В связи с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры станции Москва Пассажирская-Казанская Московской ЖД 22 ноября изменится расписание движения поездов МЦД-3 на Ленинградском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково будут отменены на всем маршруте следования в период времени с 14 час. 00 мин. до 19 час. 30 мин., в остальные часы интервалы движения поездов будут частично увеличены до 30 минут.

С 13 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. не будет движения пригородных поездов в обе стороны от станции Лихоборы до станции Ленинградский вокзал. В этот период, рекомендуем воспользоваться метро, МЦК или другим наземным транспортом.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.