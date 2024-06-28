Расписание автобуса № 37 в Раменском изменено в связи с закрытием ж/д переезда

До 17:30 28 июня будет закрыто движение через железнодорожный переезд 69 км (Шевлягино) перегона Гжель-Куровская в связи с капитальным ремонтом пути, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В связи с этим автобусы по маршруту № 37 «Куровское-Шевлягино» будут производить разворот на остановочном пункте «Минино» с потерей двух остановок: «Минино-2», «Шевлягино».

Пассажиров просят быть внимательными и учитывать информацию при планировании поездок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.